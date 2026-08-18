Глава МАГАТЭ осудил удар по остановке в Энергодаре, но опять не уточнил, чьих это рук дело

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси резко осудил последние удары по автобусной остановке и промышленной зоне в районе Запорожской АЭС, назвав происходящее неприемлемым. Об этом сообщила пресс-служба его организации в соцсети Х.

Находящиеся на площадке специалисты агентства зафиксировали последствия инцидентов и передали сведения в штаб-квартиру организации. По оценке Гросси, военная активность рядом с атомной станцией выходит за допустимые рамки и создаёт всё более серьёзную угрозу её безопасности.

Особую опасность представляют возможные повреждения инфраструктуры, от которой зависит работа ЗАЭС. Выход из строя линий электропередачи, систем охлаждения или вспомогательного оборудования способен резко осложнить ситуацию на объекте.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что обстановка вокруг крупнейшей в Европе атомной станции остаётся крайне напряжённой. Он вновь призвал избегать любых действий, способных поставить под угрозу критически важные элементы ядерной инфраструктуры, и выступил за максимальную сдержанность. При этом Гросси не указал, кто именно наносил этот удар.

А наносила этот удар Украина сегодня утром по остановке общественного транспорта, где работники предприятия ожидали автобуса, который доставил бы их на работу. В итоге из-за удара украинского дрона погиб один человек, ещё 15 получили ранения различной степени тяжести.