Торговые павильоны загорелись в результате атаки дронов ВСУ в Коломне

В Коломне после падения обломков сбитого беспилотника загорелись торговые павильоны. Повреждения получили шесть автомобилей, сообщил глава городского округа Александр Гречищев в Max.

По его словам, БПЛА был уничтожен силами ПВО утром. Фрагменты аппарата упали в районе торговых объектов. Помимо павильонов и машин, повреждено остекление торгового комплекса и нескольких квартир в соседних домах. Гречищев подчеркнул, что обошлось без серьёзных последствий.

На месте продолжают работать экстренные службы. Территорию временно закрыли для движения транспорта и пешеходов. Управляющей компании поручили связаться с жильцами пострадавших квартир и выяснить, какая помощь требуется для восстановления окон. Специалисты также обследуют дворы и фиксируют нанесённый ущерб.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили над территорией РФ 791 украинский беспилотник самолётного типа. Часть воздушных целей уничтожили над акваториями Азовского и Чёрного морей.