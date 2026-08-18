ПВО отразила массированный налёт 791 дрона ВСУ над Россией в ночь на 18 августа

Российские силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили над территорией РФ 791 украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны Росси утром 18 августа.

Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями. Средства противовоздушной обороны также работали над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.Часть воздушных целей уничтожили над акваториями Азовского и Чёрного морей.

В ночь на 18 августа при атаке дронов в Подмосковье пострадали три человека, включая 10-летнюю девочку. В Раменском округе беспилотник упал на частный дом, ребёнка с осколочным ранением кисти доставили в больницу.