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Регион
18 августа, 05:29

ПВО отразила массированный налёт 791 дрона ВСУ над Россией в ночь на 18 августа

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили над территорией РФ 791 украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны Росси утром 18 августа.

Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями. Средства противовоздушной обороны также работали над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.Часть воздушных целей уничтожили над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Подавленный дрон рухнул на ЛЭП под Пензой и оставил без света часть района
Подавленный дрон рухнул на ЛЭП под Пензой и оставил без света часть района

В ночь на 18 августа при атаке дронов в Подмосковье пострадали три человека, включая 10-летнюю девочку. В Раменском округе беспилотник упал на частный дом, ребёнка с осколочным ранением кисти доставили в больницу.

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Андрей Бражников
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