«Летят задом наперёд»: Военэксперт назвал БПЛА, которыми ВСУ пытались атаковать Москву

Для атаки на столичный регион в ночь на 18 августа ВСУ, вероятнее всего, использовали ударные беспилотники FP-1 и FP-2, считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его оценке, украинские военные также могли применить дроны-камикадзе «Бобёр».

Аппараты FP-1 и FP-2 специалист сравнил с уменьшенными «Байрактарами». Ещё одна особенность FP — необычный внешний вид: в полёте может казаться, будто аппарат движется задом наперёд. Такие дроны обычно применяют именно при ударах по Москве, подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

«Как правило, они используют FP-1 и FP-2 (Fire Point 1, Fire Point 2). Это уменьшенные «Байрактары»... Также беспилотники «Бобёр» применяются [по Москве]», — заключил специалист.

Напомним, в ночь на 18 августа в сторону Московского региона летели 620 БПЛА, 180 из них уничтожили непосредственно в регионе. На местах падения обломков работали экстренные службы.