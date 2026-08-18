Более 200 дронов за два дня: Мирошник назвал атаки на Москву беспрецедентно мощными

Не менее 209 беспилотников были уничтожены и подавлены в Москве и Московской области во время атак 15 и 16 августа. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал эти налёты «беспрецедентно мощными».

По словам дипломата, атаки привели к крупным пожарам на логистических объектах и повреждениям гражданской инфраструктуры. Такие данные он привёл в еженедельном докладе о последствиях ударов по российским регионам.

В результате атак 15–16 августа, по данным Мирошника, пострадали восемь мирных жителей. Среди них — девятилетний мальчик, получивший ранения в Шатуре после попадания беспилотника в частный дом. Состояние ребёнка удалось стабилизировать.

Ещё одна атака привела к гибели человека. В Раменском муниципальном округе беспилотник упал на территорию частного дома, погиб 83-летний мужчина. Об этом ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Наиболее масштабный налёт пришёлся на ночь на 16 августа. По данным Минобороны РФ, российские средства ПВО тогда уничтожили 822 беспилотника над различными регионами страны. В Московском регионе, по данным столичных и областных властей, были нейтрализованы сотни аппаратов.

Ранее Life.ru рассказывал, что во время атаки на Раменский округ БПЛА упал на территорию частного дома. В результате погиб 83-летний местный житель.