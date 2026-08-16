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Регион
16 августа, 05:48
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Жертвой ночной атаки БПЛА в Подмосковье стал 83-летний мужчина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ночь на 16 августа 2026 года Московская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате падения одного из дронов в Раменском городском округе погиб человек.

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. По словам главы области, аппарат упал на территорию частного дома. В результате инцидента скончался 83-летний мужчина.

«К сожалению, в результате ночной атаки БПЛА в Раменском муниципальном округе погиб 83-летний мужчина», — написал губернатор, выразив свои искренние соболезнования родным и близким погибшего.

На данный момент экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, оценивается ущерб, нанесенный инфраструктуре. Официальные ведомства уточняют информацию о других возможных разрушениях.

В Домодедово горит склад с медицинскими препаратами после атаки БПЛА
В Домодедово горит склад с медицинскими препаратами после атаки БПЛА

Минувшей ночью Московская область пережила одну из наиболее масштабных атак беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 187 вражеских объектов. Есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры.

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Оксана Попова
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