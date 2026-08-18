Трёхтонная авиабомба ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции способна разрушать фортификационные сооружения, предприятия и заводы, считает военный аналитик и политолог Вадим Мингалев. По его оценке, применение такого оружия становится серьёзным фактором ослабления ВСУ.

Специалист обратил внимание на недавнее применение ФАБ-3000 в Херсоне. По его словам, удар показал, что российская армия может доставлять такие тяжёлые боеприпасы вглубь территории, несмотря на противовоздушную оборону противника.

Однако у России есть ещё более мощное неядерное оружие, которое пока не применяется. По словам специалиста, «царь-бомба» станет сюрпризом как для ВСУ, так и для НАТО. При этом возможности ФАБ-3000 он связал в первую очередь с поражением укреплённых объектов и военной инфраструктуры противника.

«Это один из главных факторов окончательного поражения Украины, которое в конечном итоге приведёт к капитуляции», — заявил эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Ранее ФАБ-3000 уничтожила полевой штаб бригады «Птах Мадьяра» под Херсоном. С этого объекта координировались атаки на трассу «Новороссия», связывающую Ростовскую область с Крымом.