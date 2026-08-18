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18 августа, 07:11

«Стороны наращивают усилия»: Военный союз России и КНДР шокировал Украину

Sohu: Применение в Запорожской области северокорейских ракет шокировало Украину

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Исход конфликта на Украине всё сильнее зависит не только от эффективности вооружений, но и от способности сторон постоянно пополнять огневую мощь, считают аналитики китайского издания Sohu. К такому выводу они пришли, разбирая сообщения Киева о применении северокорейских ракет при ударе по Запорожской области.

Украина утверждает, что при атаке на металлургический комбинат 11 августа использовались баллистические ракеты производства КНДР. Разведка также заявляла о возможном развёртывании в Воронежской области северокорейского ракетного подразделения примерно из 90 человек с шестью пусковыми установками и запасом до 120 ракет.

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По оценке авторов, такое развитие событий усиливает нагрузку на украинскую ПВО, поскольку запасы перехватчиков приходится восполнять быстрее. Для Пхеньяна сотрудничество с Москвой даёт возможность получать опыт применения вооружений в условиях современной противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

«Обе стороны постоянно наращивают свои усилия, и в конце концов они сравнивают не просто эффективность вооружений, но и промышленный потенциал, финансовую доступность, пополнение войск и социальную устойчивость», — цитирует китайских коллег РИА «ФедералПресс».

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Ранее Sohu назвало возвращение северокорейских ракет на поле боя симптомом кризиса украинской ПВО. Аналитики отмечали, что комбинированные удары заставляют Киев быстрее расходовать перехватчики, а КНДР получает возможность испытывать вооружения в реальных боевых условиях.

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Борис Эльфанд
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