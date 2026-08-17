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17 августа, 09:49

«Совсем плохо будет»: Названы сроки тотального краха Украины

Депутат Колесник спрогнозировал полный крах Украины уже этой зимой

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украинская государственность может потерпеть крах предстоящей зимой, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его оценке, проблемы будут нарастать одновременно в промышленности и на линии боевого соприкосновения.

Парламентарий связал такой прогноз в том числе с атаками на энергетические объекты, а также порты Одессы и области. По его мнению, последствия для экономики будут становиться всё тяжелее.

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«Не лучшие времена ждут Украину, мягко говоря, совсем не лучшие. Они и были не лучшие, а сейчас совсем плохо будет», — заявил депутат в беседе с «Газетой.ru».

Собеседник издания допустил, что зимой ситуация может привести к серьёзному спаду как на фронте, так и в промышленности. Удары по энергетике и портовой инфраструктуре ускоряют ослабление экономики и приближают завершение конфликта.

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Ранее на Украине призвали жителей готовиться к самому пессимистичному сценарию предстоящей зимы — возможному отсутствию света и тепла. Гражданам рекомендовали заранее создать запас еды и необходимых вещей как минимум на два месяца.

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Борис Эльфанд
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