«Совсем плохо будет»: Названы сроки тотального краха Украины
Депутат Колесник спрогнозировал полный крах Украины уже этой зимой
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Украинская государственность может потерпеть крах предстоящей зимой, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его оценке, проблемы будут нарастать одновременно в промышленности и на линии боевого соприкосновения.
Парламентарий связал такой прогноз в том числе с атаками на энергетические объекты, а также порты Одессы и области. По его мнению, последствия для экономики будут становиться всё тяжелее.
«Не лучшие времена ждут Украину, мягко говоря, совсем не лучшие. Они и были не лучшие, а сейчас совсем плохо будет», — заявил депутат в беседе с «Газетой.ru».
Собеседник издания допустил, что зимой ситуация может привести к серьёзному спаду как на фронте, так и в промышленности. Удары по энергетике и портовой инфраструктуре ускоряют ослабление экономики и приближают завершение конфликта.
Ранее на Украине призвали жителей готовиться к самому пессимистичному сценарию предстоящей зимы — возможному отсутствию света и тепла. Гражданам рекомендовали заранее создать запас еды и необходимых вещей как минимум на два месяца.
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