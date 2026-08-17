«Совсем плохо будет»: Названы сроки тотального краха Украины

Украинская государственность может потерпеть крах предстоящей зимой, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его оценке, проблемы будут нарастать одновременно в промышленности и на линии боевого соприкосновения.

Парламентарий связал такой прогноз в том числе с атаками на энергетические объекты, а также порты Одессы и области. По его мнению, последствия для экономики будут становиться всё тяжелее.

«Не лучшие времена ждут Украину, мягко говоря, совсем не лучшие. Они и были не лучшие, а сейчас совсем плохо будет», — заявил депутат в беседе с «Газетой.ru».

Собеседник издания допустил, что зимой ситуация может привести к серьёзному спаду как на фронте, так и в промышленности. Удары по энергетике и портовой инфраструктуре ускоряют ослабление экономики и приближают завершение конфликта.

Ранее на Украине призвали жителей готовиться к самому пессимистичному сценарию предстоящей зимы — возможному отсутствию света и тепла. Гражданам рекомендовали заранее создать запас еды и необходимых вещей как минимум на два месяца.