Запасы ракет-перехватчиков у Украины практически исчерпаны, а быстро восполнить их Запад не сможет, считает военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко. По его оценке, Киев оказался в конце очереди на боеприпасы на фоне общего дефицита у его союзников.

Поводом для такой оценки стала публикация Berliner Zeitung о нехватке средств ПВО и риске дальнейшего ухудшения ситуации зимой. Специалист обратил внимание, что во время удара по Киеву в ночь на 5 августа украинские зенитные комплексы не предпринимали попыток перехватить баллистические цели. Из этого можно сделал вывод, что основные запасы ракет уже исчерпаны.

«Поэтому там всё достаточно печально», — подчеркнул эксперт.

Проблему он связывает не только с расходом боеприпасов на Украине. Значительную часть собственных арсеналов США использовали во время конфликта с Ираном, запасы пришлось активно тратить и американским союзникам на Ближнем Востоке. При этом наращивание выпуска новых ракет в Германии и Японии идёт недостаточно быстро.

На этом фоне увеличение производства российских баллистических ракет, по прогнозу обозревателя, позволит наносить больше ударов по ключевым объектам логистики и промышленности Украины. Дальнейшее развитие ситуации он связывает с риском тяжёлых последствий для украинской инфраструктуры и населения, резюмировал специалист.

Ранее Владимир Зеленский попросил Вашингтон передать Киеву 5% американских запасов ракет-перехватчиков Patriot, заявив, что такого количества хватило бы Украине, чтобы пережить зиму. При этом имеющийся у Киева объём боеприпасов он оценил примерно в 1% от запасов США.