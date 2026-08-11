Разведка не дремлет: Почему Трамп кинул Зеленского с лицензией на Patriot

США не спешат передавать Украине лицензию на производство ракет Patriot из-за риска утечки технологий в Россию, считает военный эксперт Борис Рожин. По его словам, технические секреты могут быть добыты российской разведкой, а защитить их на украинской территории будет сложнее, чем на предприятиях в других странах.

«США понимают, что защитить такие технологии на территории Украины будет гораздо сложнее, нежели в своём производственном контуре», — отметил специалист в эфире радио Sputnik.

По его мнению, ещё одним препятствием для строительства предприятий для выпуска ракет Patriot на Украине является риск российских ударов.

Напомним, американские производители Patriot опасаются передачи Украине лицензии на выпуск этих систем. По данным The Atlantic, компании связывают свои возражения с защитой интеллектуальной собственности и технологий.