Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 13:05

Разведка не дремлет: Почему Трамп кинул Зеленского с лицензией на Patriot

Военный эксперт Рожин: США боятся передавать Украине лицензию на Patriot

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

США не спешат передавать Украине лицензию на производство ракет Patriot из-за риска утечки технологий в Россию, считает военный эксперт Борис Рожин. По его словам, технические секреты могут быть добыты российской разведкой, а защитить их на украинской территории будет сложнее, чем на предприятиях в других странах.

Галя, у нас отмена! Почему Трамп передумал давать Украине лицензию на Patriot
Галя, у нас отмена! Почему Трамп передумал давать Украине лицензию на Patriot

«США понимают, что защитить такие технологии на территории Украины будет гораздо сложнее, нежели в своём производственном контуре», — отметил специалист в эфире радио Sputnik.

По его мнению, ещё одним препятствием для строительства предприятий для выпуска ракет Patriot на Украине является риск российских ударов.

Patriot не хватило самим: Почему Трамп отказал Зеленскому в сотнях ракет
Patriot не хватило самим: Почему Трамп отказал Зеленскому в сотнях ракет

Напомним, американские производители Patriot опасаются передачи Украине лицензии на выпуск этих систем. По данным The Atlantic, компании связывают свои возражения с защитой интеллектуальной собственности и технологий.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar