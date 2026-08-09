В США раскрыли скрытый риск лицензии на выпуск Patriot для Украины

Компании Lockheed Martin и Raytheon опасаются передачи Украине лицензии на производство систем ПВО Patriot. Возможность такого соглашения рассматривают в Вашингтоне, сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на источник в Конгрессе США.

По словам собеседника издания, компании могут объяснить свои возражения вопросами защиты интеллектуальной собственности и передачи технологий. Однако источник считает, что производителей в первую очередь беспокоит экономика проекта.

Себестоимость выпуска Patriot на украинских предприятиях может оказаться ниже, чем на американских. По оценке источника, это сделает лицензионную схему менее выгодной для нынешних производителей систем.

«На момент написания (материала. — Прим. Life.ru) Вашингтон не подтвердил, что (президент США Дональд. — Прим. Life.ru) Трамп принял решение относительно лицензионного соглашения», — отмечает издание.

Условия возможного соглашения также не раскрыли.

Ранее сообщалось, что Украине потребуется от одного года до нескольких лет для развёртывания производства Patriot после получения американской лицензии. Главарь киевского руководства Владимир Зеленский связал такие сроки с процедурами, которые действуют в США и странах Европы. Он признал, что Киев даже при наличии лицензии не сможет самостоятельно выпускать ракеты для этих комплексов.