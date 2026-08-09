Западные союзники Украины могут привести Киев к одной из самых серьёзных неудач за всё время конфликта. С таким прогнозом выступил обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

Журналист обращает внимание, что атаки США на Иран исчерпали стратегические запасы перехватчиков для систем Patriot, которые могли бы быть переданы Незалежной. Именно в этот момент Россия, по данным Bloomberg, нарастила производство ракет. В среду все 24 баллистические ракеты, выпущенные российскими военными, достигли своих целей на украинской территории, пробив систему ПВО.

Отсутствие ракет у Киева может кардинально изменить ход конфликта. В статье рассматриваются три возможных сценария. Первый — союзники всё же смогут обеспечить Украину ракетами — признан маловероятным. Второй — Киев вынужден будет капитулировать и передать Москве оставшуюся часть Донбасса — также считается маловероятным. Третий вариант, который автор считает самым реалистичным, — это затягивание конфликта ещё на одну, более суровую зиму, которая принесёт новые испытания для всех сторон. Чемпион резюмирует, что наиболее вероятным выглядит именно третий путь.

До этого главарь киевского руководства Владимир Зеленский рассказал о некой договорённости с Вашингтоном о ежемесячной передаче ракет для американских систем ПВО. Об этом он сообщил на пресс-конференции во время визита в Сербию. При этом он признал, что даже таких поставок Киеву не хватает. Его слова прозвучали на фоне проблем украинской ПВО, которая не смогла перехватить баллистические ракеты во время недавних ударов.