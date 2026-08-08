Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 14:26

Европа, ау! Зеленский снова трясёт Германию и Польшу на ракеты для Patriot

Зеленский призвал ФРГ и Польшу передать Киеву ракеты-перехватчики для Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский призвал Германию и Польшу передать Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot. По его словам, именно у этих стран сейчас есть возможность быстро помочь Киеву, сообщает «Укринформ».

«У кого есть — у немцев есть, у поляков есть. Это те, кто может всерьёз помочь», — заявил Зеленский.

Он поблагодарил обе страны за предыдущую поддержку, однако подчеркнул, что Украине нужны дополнительные боеприпасы для ПВО уже сейчас.

Ранее Зеленский утверждал, что США договорились ежемесячно выделять Киеву ракеты-перехватчики Patriot. При этом, по его словам, даже таких поставок будет недостаточно.

Также он вновь пожаловался на затянувшийся вопрос с собственным производством. Зеленский заявил, что просил у Вашингтона лицензию ещё при Джо Байдене и считает, что в случае согласия выпуск ракет на Украине уже мог бы начаться.

ФРГ профинансирует сотни ракет Patriot для Киева, но поставки — с 2027 года
ФРГ профинансирует сотни ракет Patriot для Киева, но поставки — с 2027 года

При этом Польша ещё в середине июля публично отказалась от новых поставок ракет Patriot Киеву. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Варшава «пока не планирует помощь такого типа». Ранее в польском руководстве подтвердили, что весной страна уже передавала Украине перехватчики и уступила ей своё место в очереди на американских заводах.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Польша
  • Германия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar