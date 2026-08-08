Европа, ау! Зеленский снова трясёт Германию и Польшу на ракеты для Patriot

Владимир Зеленский призвал Германию и Польшу передать Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot. По его словам, именно у этих стран сейчас есть возможность быстро помочь Киеву, сообщает «Укринформ».

«У кого есть — у немцев есть, у поляков есть. Это те, кто может всерьёз помочь», — заявил Зеленский.

Он поблагодарил обе страны за предыдущую поддержку, однако подчеркнул, что Украине нужны дополнительные боеприпасы для ПВО уже сейчас.

Ранее Зеленский утверждал, что США договорились ежемесячно выделять Киеву ракеты-перехватчики Patriot. При этом, по его словам, даже таких поставок будет недостаточно.

Также он вновь пожаловался на затянувшийся вопрос с собственным производством. Зеленский заявил, что просил у Вашингтона лицензию ещё при Джо Байдене и считает, что в случае согласия выпуск ракет на Украине уже мог бы начаться.

При этом Польша ещё в середине июля публично отказалась от новых поставок ракет Patriot Киеву. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Варшава «пока не планирует помощь такого типа». Ранее в польском руководстве подтвердили, что весной страна уже передавала Украине перехватчики и уступила ей своё место в очереди на американских заводах.