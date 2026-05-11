ФРГ профинансирует сотни ракет Patriot для Киева, но поставки — с 2027 года

Германия выделит средства Украине на производство ракет Patriot в рамках совместной программы «Brave Germany». Однако первые поставки ожидаются только в 2027 году. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Фёдоров после визита главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса в Киев.

По словам Фёдорова, новый пакет немецкой поддержки предусматривает не только финансирование ракет Patriot. В него также включены обслуживание и развитие систем ПВО IRIS-T, поставки дронов-перехватчиков, а также участие в программах Deep Strike и Middle Strike.

«Для меня большая честь приветствовать Бориса Писториуса в Киеве. Германия сейчас занимает первое место в мире по объёму военной помощи Украине, обеспечивая треть всей нашей поддержки. От ракет «Патриот» до более чем 1 млрд долларов на украинские дроны», — пишет Фёдоров.

Ранее Борис Писториус заявил, что Украина и ФРГ переходят к новому этапу военного сотрудничества — страны запускают совместное производство дальнобойных беспилотников с радиусом полёта до 1500 километров. Германия планирует выпускать как тактические дроны с радиусом действия до 100 километров, так и тяжёлые системы, способные работать на дистанции до 1500 километров. При этом страна не только будет передавать технологии, но и стремиться получить реальный боевой опыт в обмен.