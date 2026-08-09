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Регион
8 августа, 23:47

Зеленский пожаловался на бюрократию вокруг производства Patriot

Зеленский: Киеву нужно не менее года, чтобы развернуть производство Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Украине потребуется от 12 месяцев до нескольких лет, чтобы развернуть производство систем ПВО Patriot при получении лицензии США. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил главарь киевского руководства Владимир Зеленский.

По его словам, Киеву сначала необходимо получить необходимые лицензии. Зеленский связал длительные сроки с правилами и процедурами, которые действуют в США и европейских странах.

«Поэтому бюрократия. Бюрократия — это развёртывание производства систем ПВО, я бы так сказал, от 12 месяцев до нескольких лет», — сказал он.

Экс-комик также признал, что даже после получения лицензии Украина не сможет самостоятельно выпускать ракеты для Patriot. Сроки и возможности производства будут зависеть от того, какие элементы системы Киев получит от партнёров.

Он выступил за размещение максимального числа производственных этапов на Украине. Зеленский считает, что распределение работ между тремя, четырьмя или пятью европейскими странами усложнит процесс. Кроме того, поставки отдельных компонентов могут задерживаться из-за политических вопросов.

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Ранее Зеленский призвал Германию и Польшу передать Украине дополнительные ракеты-перехватчики для Patriot. По его мнению, эти страны могут быстро предоставить Киеву необходимые боеприпасы для ПВО. Зеленский также утверждал, что США договорились ежемесячно поставлять Украине ракеты-перехватчики, однако называл такие объёмы недостаточными. Он заявлял, что просил Вашингтон предоставить лицензию на производство ещё во время президентства Джо Байдена.

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Антон Голыбин
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