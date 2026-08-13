Готов на что угодно: Зеленский умоляет США отдать хотя бы 5% своих ракет для ПВО

Украина сможет перезимовать, если США дадут ей хотя бы 5% своих запасов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. С такой просьбой обратился к Белому дому Владимир Зеленский в интервью CNN.

По словам украинского лидера, Киев испытывает критическую нехватку перехватчиков. Сейчас Украина располагает объёмом ракет, который Зеленский оценил примерно в 1% от американских запасов. Передача 5%, по его расчётам, позволила бы пережить зиму, а 10% хватило бы для перехвата вообще всех баллистических ракет.

«У меня есть несколько месяцев, и миллион телефонных звонков... Я пытаюсь обменять что-то на ракеты... Я делаю некоторые вещи, которыми даже не могу поделиться», — сказал Зеленский.

Он добавил, что речь не идёт о незаконных действиях, однако раскрывать подробности своих попыток получить дополнительные ракеты отказался.