Готов на что угодно: Зеленский умоляет США отдать хотя бы 5% своих ракет для ПВО
Зеленский просит США дать Украине 5% запасов ракет Patriot, чтобы перезимовать
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Украина сможет перезимовать, если США дадут ей хотя бы 5% своих запасов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. С такой просьбой обратился к Белому дому Владимир Зеленский в интервью CNN.
По словам украинского лидера, Киев испытывает критическую нехватку перехватчиков. Сейчас Украина располагает объёмом ракет, который Зеленский оценил примерно в 1% от американских запасов. Передача 5%, по его расчётам, позволила бы пережить зиму, а 10% хватило бы для перехвата вообще всех баллистических ракет.
«У меня есть несколько месяцев, и миллион телефонных звонков... Я пытаюсь обменять что-то на ракеты... Я делаю некоторые вещи, которыми даже не могу поделиться», — сказал Зеленский.
Он добавил, что речь не идёт о незаконных действиях, однако раскрывать подробности своих попыток получить дополнительные ракеты отказался.
Многие западные СМИ сейчас пишут о растущем дефиците ракет-перехватчиков у украинской ПВО. По их данным, боеприпасы, в том числе для комплексов Patriot, расходуются быстрее, чем западные союзники успевают пополнять запасы, а зимой ситуация для Киева станет совсем печальной. Владимир Зеленский пытается хоть где-то набрать этих боеприпасов, в чём ему оказывает помощь генсек НАТО Марк Рютте.
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