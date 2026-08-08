Зеленский посетовал на провал с покупкой ПВО у Израиля

Владимир Зеленский во время визита в Белград заявил, что Киев безуспешно пытается приобрести у Израиля системы противовоздушной обороны. По его словам, украинская сторона готова их купить, но пока такой возможности нет.

«Нас очень часто спрашивают об Израиле. Мы бы также хотели получить от них системы противовоздушной обороны. Мы были бы готовы их купить. Пока у нас нет такой возможности, хотя мы находимся в диалоге», — сказал Зеленский.

Напомним, что в 2023 году премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал передачу Киеву комплексов ПРО «Железный купол».

Ранее Зеленский и Нетаньяху сцепились на похоронах Линдси Грэма* из-за ПВО. Как пишет Washington Post, политики обменялись жёсткими репликами.

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