Дмитрий Медведев прокомментировал текущую политическую ситуацию, отметив, что Владимир Зеленский приближается к завершению своей роли в противостоянии с Россией. Заместитель председателя Совбеза России подчеркнул, что западные государства, стремясь нанести поражение Москве, прибегают к услугам одиозных фигур, проводя параллель между украинским лидером и Михаилом Саакашвили.

«Во что превратился бывший жующий галстуки грузинский царек, как с ним поступили его хозяева, хорошо известно. Сейчас он представляет собой крайне жалкое зрелище», — приводит РИА «Новости» слова Медведева.

Медведев предрёк Зеленскому скорый и бесславный конец. Он считает, что украинский лидер уже на финишной прямой «своей поганенькой карьеры». При этом политик предупредил Запад: не стоит надеяться, что получится просто умыть руки. По его словам, за все совершенные преступления придется отвечать всем — и тем, кто их исполнял, и тем, кто за всем этим стоял.

Ранее сообщалось, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и экс-министр обороны Михаил Фёдоров стали лидерами рейтинга доверия среди украинских политиков и военных. К слову, Владимир Зеленский оказался лишь на восьмой позиции.