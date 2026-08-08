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Регион
8 августа, 11:39

Зеленский близится к финалу своей «поганенькой карьеры», заявил Медведев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Дмитрий Медведев прокомментировал текущую политическую ситуацию, отметив, что Владимир Зеленский приближается к завершению своей роли в противостоянии с Россией. Заместитель председателя Совбеза России подчеркнул, что западные государства, стремясь нанести поражение Москве, прибегают к услугам одиозных фигур, проводя параллель между украинским лидером и Михаилом Саакашвили.

«Во что превратился бывший жующий галстуки грузинский царек, как с ним поступили его хозяева, хорошо известно. Сейчас он представляет собой крайне жалкое зрелище», — приводит РИА «Новости» слова Медведева.

Медведев предрёк Зеленскому скорый и бесславный конец. Он считает, что украинский лидер уже на финишной прямой «своей поганенькой карьеры». При этом политик предупредил Запад: не стоит надеяться, что получится просто умыть руки. По его словам, за все совершенные преступления придется отвечать всем — и тем, кто их исполнял, и тем, кто за всем этим стоял.

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Ранее сообщалось, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и экс-министр обороны Михаил Фёдоров стали лидерами рейтинга доверия среди украинских политиков и военных. К слову, Владимир Зеленский оказался лишь на восьмой позиции.

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Наталья Демьянова
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