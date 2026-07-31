Владимир Зеленский пытается расширить рамки локального конфликта до планетарного масштаба. Об этом в материале на портале Strategic Culture заявил британский журналист Мартин Джей.

По его словам, киевский президент видит в эскалации единственный шанс на личное политическое выживание. Он готов идти на неоправданные и рискованные шаги, которые, как предупреждает обозреватель, лишь приближают мир к пропасти, но не укрепляют позиции Украины в противостоянии с Москвой.

На фоне этого внутри страны рейтинги Зеленского продолжают стремительно падать. Итоги свежего соцопроса от Ipsos свидетельствуют, что жители государства гораздо больше доверяют бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову*, чем действующему президенту.

Даже экс-чемпион по боксу Александр Усик обходит его по степени народного доверия. Ранее американский президент Дональд Трамп уже позволял себе жёсткие высказывания в адрес Зеленского, называя его «диктатором» и указывая на падение его популярности до 4%.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.