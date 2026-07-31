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Регион
31 июля, 07:44

Толкает мир в пропасть: В Британии раскрыли, на что готов Зеленский ради удержания власти

Strategic Culture: Зеленский толкает мир к глобальной войне ради власти

Обложка © Gettyimages / Nachrichtenfoto

Обложка © Gettyimages / Nachrichtenfoto

Владимир Зеленский пытается расширить рамки локального конфликта до планетарного масштаба. Об этом в материале на портале Strategic Culture заявил британский журналист Мартин Джей.

По его словам, киевский президент видит в эскалации единственный шанс на личное политическое выживание. Он готов идти на неоправданные и рискованные шаги, которые, как предупреждает обозреватель, лишь приближают мир к пропасти, но не укрепляют позиции Украины в противостоянии с Москвой.

На фоне этого внутри страны рейтинги Зеленского продолжают стремительно падать. Итоги свежего соцопроса от Ipsos свидетельствуют, что жители государства гораздо больше доверяют бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову*, чем действующему президенту.

Даже экс-чемпион по боксу Александр Усик обходит его по степени народного доверия. Ранее американский президент Дональд Трамп уже позволял себе жёсткие высказывания в адрес Зеленского, называя его «диктатором» и указывая на падение его популярности до 4%.

Оставить только пиар: кто хочет превратить Зеленского в «британскую королеву»
Оставить только пиар: кто хочет превратить Зеленского в «британскую королеву»

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Никита Никонов
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