Связанные с западными структурами украинские общественные и политические круги стремятся лишить Владимира Зеленского реальных рычагов управления страной. Об этом пишет «Страна.ua».

Издание утверждает, что их стратегическая цель заключается в превращении Зеленского в фигуру, выполняющую в основном представительские и публичные функции. В публикации такой сценарий сравнивается с ролью «британской королевы».

По версии авторов, давление на Зеленского усилилось после конфликта вокруг полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

«Страна.ua» также связывает происходящее с расследованиями против ближайшего окружения экс-комика и кадровыми перестановками в украинской власти.

Авторы считают, что повторное назначение Михаила Фёдорова министром обороны могло бы стать ключевым элементом этого сценария, поскольку ослабило бы влияние Зеленского на армию и упростило давление по другим кадровым и законодательным вопросам.

Напомним, ранее на Украине разразился политический кризис, вызванный решением Зеленского уволить министра обороны Фёдорова. В результате начались массовые протесты в Киеве и других городах, которые быстро переросли в требования отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Протестующие расценили кадровые перестановки как удар по обороноспособности страны и предательство интересов военных. На фоне непрекращающихся демонстраций политическое давление вынудило Зеленского публично объявить о замене Сырского, что стало самой серьёзной внутриполитической встряской за всё время боевых действий.