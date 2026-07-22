Кто будет управлять армией: в Киеве назревает новая борьба за Минобороны

Возможное возвращение Михаила Фёдорова на пост министра обороны может лишить Владимира Зеленского части контроля над украинской армией. Такую оценку приводит издание «Страна.ua».

Авторы материала считают, что сохранение Александра Сырского на посту главнокомандующего и назначение Фёдорова министром обороны изменят баланс сил внутри украинского руководства.

По версии издания, нынешняя кадровая конструкция позволяет Зеленскому сохранять влияние на военное командование. Возвращение Фёдорова в Минобороны, как утверждает «Страна.ua», может нарушить эту схему.

Издание связывает возможное назначение с более широкой борьбой за контроль над силовыми структурами и правительством Украины.

При этом никаких официальных решений о возвращении Фёдорова в военное ведомство пока не объявлялось. Описанный сценарий является аналитической версией украинского СМИ.

Ранее сообщалось, что после увольнения Михаила Фёдорова с поста министра обороны Владимир Зеленский дал понять, что бывший глава ведомства не покинет систему власти. Экс-министру уже предложили новую должность, которая будет связана с развитием технологического направления.