Кадровые перестановки в украинском руководстве могут обернуться потерей влияния для главы киевского режима Владимира Зеленского. Такой прогноз озвучил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся в украинской столице.

Ваннер считает, что возможное возвращение Михаила Фёдорова на прежний пост станет серьёзным ударом по политическому весу Владимира Зеленского.

«Это может стоить (Зеленскому — прим. Life.ru) значительной власти, потому что все здесь видят, что Зеленский уступит, если дело дойдёт до крайности, и тогда он может превратиться в нечто вроде номинального главы, который в конечном итоге не принимает никаких решений», — сказал он.

Само увольнение Фёдорова Ваннер назвал неожиданным. Он допустил, что за кадровыми изменениями могла стоять скрытая борьба различных групп за доступ к средствам военного бюджета. Кроме того, журналист обратил внимание, что на Украине уже неоднократно звучали заявления о возможной коррупции. При этом нельзя однозначно сказать, как подобные процессы отражаются на положении украинских военных.

«Свадебный генерал» — это ироничное выражение, обозначающее человека (часто с громким именем, высоким статусом или титулом), которого приглашают на мероприятие исключительно для придания ему важности, солидности и представительности.

Ранее сообщалось, что после увольнения Михаила Фёдорова с поста министра обороны Владимир Зеленский дал понять, что бывший глава ведомства не покинет систему власти. Экс-министру уже предложили новую должность, которая будет связана с развитием технологического направления.