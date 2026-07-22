Железняк из Рады назвал две должности, предложенные Фёдорову

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский предложил бывшему министру обороны Украины Михаилу Фёдорову пост вице-премьера по военным технологиям или советника офиса. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По его данным, Фёдоров пока не одобрил ни один из вариантов. Зеленский ранее говорил, что хочет сохранить бывшего министра в системе власти и поручить ему развитие технологий.

«Я предложил Михаилу достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить её развитие», — заявил экс-комик.

Советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что стороны продолжат консультации. Конкретные сроки принятия решения он не назвал.

Фёдоров в своём телеграм-канале рассказал о телефонном разговоре с бывшим главкомом ВСУ Александром Сырским. Он также поздравил Михаила Драпатого с назначением на эту должность, но не прокомментировал предложение Зеленского. По данным агентства «РБК-Украина», Фёдоров готов вернуться в правительство только на пост главы Минобороны.

Фёдоров покинул должность министра обороны 14 июля. Через два дня в украинских городах начались митинги. Зеленский объявил о смене главкома ВСУ на шестой день акций.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала смену главкома Вооружённых сил Украины и отставку Михаила Фёдорова. Она иронично спросила, связаны ли увольнения с «успехами» на поле боя, о которых ранее заявлял Владимир Зеленский. Дипломат сопоставила перестановки с прежними заявлениями экс-комика об успехах украинской армии. Она также напомнила о его выступлениях на западных саммитах, где он говорил о результатах ВСУ и необходимости нового финансирования.