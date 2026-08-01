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Регион
1 августа, 12:17

Зеленский и Нетаньяху сцепились на похоронах Линдси Грэма* из-за ПВО

WP: Зеленский и Нетаньяху обменялись жёсткими репликами в Вашингтоне

Обложка © Gettyimages / Anadolu, © ТАСС / RONEN ZVULUN / POOL

Обложка © Gettyimages / Anadolu, © ТАСС / RONEN ZVULUN / POOL

Владимир Зеленский и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пересеклись в Вашингтоне и обменялись жёсткими репликами. Ситуация произошла во время похорон сенатора Линдси Грэма*, пишет Washington Post,

Газета напоминает: в 2023 году Израиль наложил вето на передачу Украине батарей ПВО «Железный купол». Тогда Нетаньяху сослался на условия соглашения о совместном производстве с Вашингтоном. Теперь, отмечает издание, Израиль и Украина оказались в конкуренции за ограниченные ресурсы со стороны США.

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Напомним, по данным израильских СМИ, инициатором встречи Нетаньяху и Зеленского выступила украинская сторона, они обратились в канцелярию израильского лидера согласовать встречу, но получили отказ. Но есть и другая версия: источник в Киеве утверждает, что предложение о встрече исходило от офиса израильского премьера, а после согласия Украины дальнейшие контакты прекратились. Позднее представители Нетаньяху заявили, что отказ от встречи был обусловлен отсутствием времени в графике.

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* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Полина Никифорова
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