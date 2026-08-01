Зеленский и Нетаньяху сцепились на похоронах Линдси Грэма* из-за ПВО

Владимир Зеленский и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пересеклись в Вашингтоне и обменялись жёсткими репликами. Ситуация произошла во время похорон сенатора Линдси Грэма*, пишет Washington Post,

Газета напоминает: в 2023 году Израиль наложил вето на передачу Украине батарей ПВО «Железный купол». Тогда Нетаньяху сослался на условия соглашения о совместном производстве с Вашингтоном. Теперь, отмечает издание, Израиль и Украина оказались в конкуренции за ограниченные ресурсы со стороны США.

Напомним, по данным израильских СМИ, инициатором встречи Нетаньяху и Зеленского выступила украинская сторона, они обратились в канцелярию израильского лидера согласовать встречу, но получили отказ. Но есть и другая версия: источник в Киеве утверждает, что предложение о встрече исходило от офиса израильского премьера, а после согласия Украины дальнейшие контакты прекратились. Позднее представители Нетаньяху заявили, что отказ от встречи был обусловлен отсутствием времени в графике.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.