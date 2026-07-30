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Регион
30 июля, 04:41

Христофору назвал отказ Нетаньяху от встречи с Зеленским ударом по имиджу Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Кипрский журналист Алекс Христофору назвал решение израильского премьера Биньямина Нетаньяху не проводить отдельную встречу с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским в ходе визита в Вашингтон плевком в лицо. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала.

«Отказ от личной встречи с Зеленским стал плевком в лицо усилиям Киева», — утверждает кипрский журналист.

Христофору обратил внимание, что Нетаньяху ограничился кратким общением с экс-комиком на церемонии прощания, однако полноценный разговор между политиками так и не состоялся. Он также усомнился, что встреча могла бы привести к каким-либо значимым результатам, учитывая нынешний характер отношений между сторонами.

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Напомним, инициатором встречи Нетаньяху и Зеленского выступила украинская команда, они обратились в канцелярию израильского лидера согласовать встречу, но получили отказ. Но есть и другая версия: предложение о встрече исходило от офиса израильского премьера, а после согласия Киева дальнейшие контакты прекратились. Позднее представители Нетаньяху заявили, что отказ от встречи обусловлен отсутствием времени в графике.

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Тимур Хингеев
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