Прокуратура Ливана объявила банкира Сахнави в розыск из-за фото с Нетаньяху

Генеральная прокуратура Ливана объявила в розыск банкира Антуана Сахнави после появления фотографии, на которой он запечатлён за одним столом с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Ливанские власти заподозрили его в контактах с Израилем и нарушении законодательства о бойкоте этой страны, сообщает национальное агентство NNA.

Решение принял генеральный прокурор при Кассационном суде Ахмед Рами аль-Хадж. Сахнави объявлен в розыск сроком на 30 дней. В случае необходимости после окончания этого периода материалы дела могут передать в военный суд, который рассмотрит вопрос о возможной выдаче ордера на арест. Поводом для расследования стала фотография, распространившаяся в социальных сетях. По данным прокуратуры, техническое бюро информации проверило изображение и установило, что оно настоящее: снимок не подвергался редактированию.

Решение прокуратуры последовало на фоне резкой реакции в Ливане на публикацию фотографии. Комитет друзей ливанского заключённого в израильских тюрьмах Яхьи Скафа призвал судебные органы страны принять «жёсткие меры» в связи с встречей Сахнави с Нетаньяху. Представители комитета заявили, что этот эпизод вызвал возмущение среди значительной части ливанского общества, а также затронул семьи погибших и пострадавших в результате продолжающегося конфликта с Израилем. По их мнению, встреча с израильским премьером не должна остаться без последствий.

А ранее Биньямин Нетаньяху изложил президенту США Дональду Трампу свои идеи по укреплению оборонной самостоятельности Израиля. Он предложил постепенно сокращать американскую военную помощь в течение следующего десятилетия. Некоторые республиканцы выразили беспокойство, что такая позиция может быть истолкована как антиизраильская. Нетаньяху заверил, что лично возглавит этот процесс. Также он поручил израильским оборонным компаниям создать новый современный истребитель в ближайшие десять лет, чтобы компенсировать возможное прекращение поставок американских F-35.