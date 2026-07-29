Нетаньяху представил Трампу план отказа Израиля от военной помощи США

Председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе переговоров в Вашингтоне озвучил президенту США Дональду Трампу и его команде план по достижению оборонной автономии. Как сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, Нетаньяху предложил постепенное сокращение американской военной помощи в течение ближайших десяти лет.

«Нетаньяху заявил Трампу, вице-президенту Вэнсу и спецпосланнику Уиткоффу, что он настроен серьёзно сократить военную помощь США Израилю до нуля в течение 10 лет», — пишет издание. Премьер подчеркнул, что намерен инициировать переговоры о заключении соответствующего меморандума о взаимопонимании.

В ответ на обеспокоенность некоторых республиканцев, которые опасаются обвинений в антиизраильской позиции в случае поддержки такого решения, Нетаньяху пообещал публично возглавить этот процесс. Он уже поручил израильскому оборонному сектору разработать собственный современный истребитель в течение десяти лет, чтобы компенсировать возможное прекращение поставок F-35.

В качестве переходного этапа израильский премьер предлагает зафиксировать в новом меморандуме 16 миллиардов долларов прямой военной помощи и от 5 до 10 миллиардов долларов на развитие систем ПВО страны. Также проект включает создание совместного фонда в размере 16 миллиардов долларов на исследования и разработки новых вооружений.

Ранее Life.ru писал, что Биньямин Нетаньяху не стал проводить переговоры с Владимиром Зеленским во время пребывания обоих политиков в Вашингтоне. Инициатором контакта выступила команда Владимира Зеленского. Представители украинского лидера обратились в канцелярию Биньямина Нетаньяху с предложением согласовать переговоры, но ответа от израильской стороны, как утверждается, не получили.