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15 августа, 21:59

FAZ: Пока у Киева сложности с ПВО, Россия разрабатывает новое оружие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Украина не может эффективно противостоять российским баллистическим ракетам из-за нехватки боеприпасов для систем Patriot. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Особенно остро Киеву не хватает перехватчиков PAC-3. Как отмечает издание, этот дефицит уже заметно сказывается на возможностях украинской противовоздушной обороны.

По данным автора статьи, в последние дни украинские силы не смогли сбить ни одной баллистической ракеты. Со вторника Киев также перестал публиковать их количество.

Одновременно Россия продолжает развивать беспилотную авиацию. В распоряжении ВС РФ появляются новые модели дронов, что создаёт для украинской системы защиты дополнительные сложности.

Таким образом, считает издание, Киев сталкивается сразу с двумя проблемами — нехваткой средств перехвата и постоянным развитием российских вооружений.

Украина оказалась без ПВО из-за провала поддержки со стороны НАТО
Украина оказалась без ПВО из-за провала поддержки со стороны НАТО

Украинская ПВО оказалась бессильна против российских баллистических ракет. Life.ru выяснил, чем Россия сейчас поражает инфраструктуру ВСУ и какие ещё военные новинки могут принять участие в СВО.

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Виталий Приходько
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