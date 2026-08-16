FAZ: Пока у Киева сложности с ПВО, Россия разрабатывает новое оружие

Украина не может эффективно противостоять российским баллистическим ракетам из-за нехватки боеприпасов для систем Patriot. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Особенно остро Киеву не хватает перехватчиков PAC-3. Как отмечает издание, этот дефицит уже заметно сказывается на возможностях украинской противовоздушной обороны.

По данным автора статьи, в последние дни украинские силы не смогли сбить ни одной баллистической ракеты. Со вторника Киев также перестал публиковать их количество.

Одновременно Россия продолжает развивать беспилотную авиацию. В распоряжении ВС РФ появляются новые модели дронов, что создаёт для украинской системы защиты дополнительные сложности.

Таким образом, считает издание, Киев сталкивается сразу с двумя проблемами — нехваткой средств перехвата и постоянным развитием российских вооружений.

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