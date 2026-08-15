Украина оказалась без ПВО из-за провала поддержки со стороны НАТО

Украина осталась без средств ПВО из-за провала поддержки со стороны стран НАТО. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«Члены НАТО потерпели полное фиаско в планировании обороны. <…> Такой уровень беспечности губителен для Украины сегодня, но он также создаёт риск того, что Европа в будущем останется без обороны», — уточняется в публикации.

В статье отмечается, что из-за неопределённости Вашингтона по поставкам ракет Patriot Киев не сможет рассчитывать на достаточное количество, которое партнёры готовы передать в качестве политического жеста. По оценке издания, для полноценной защиты Украины потребовалось бы превысить ежегодное мировое производство ракет Patriot в три-четыре раза. Поэтому Незалежной предстоит готовиться к зиме с серьёзными проблемами с электричеством

Ранее украинцам рекомендовали заранее накапливать средства для оплаты газа в предстоящий отопительный сезон. С таким обращением к гражданам выступила компания «Нафтогаз Украины». Организация напомнила, что зимой потребление топлива традиционно увеличивается, а вслед за ним растут и суммы в платёжных документах. Поэтому летний период назван оптимальным временем для заблаговременной подготовки семейного бюджета.