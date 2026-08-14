«Тьма наступает»: Украинцев готовят к 12-часовым блэкаутам предстоящей зимой

Большинство регионов Украины предстоящей зимой могут оставаться без электричества до 12 часов в сутки. Такой сценарий наиболее реалистичен, считает энергетический эксперт Юрий Корольчук. Об этом пишет УНИАН.

В наиболее уязвимом положении, по его оценке, окажутся Киев и область, а также Черниговская, Сумская, Харьковская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Львовская области.

Графики при этом могут распределяться неравномерно. Ночью электроэнергия будет доступна дольше, тогда как утром и вечером, в часы пикового потребления, её может не быть вовсе.

В худшем случае отдельные города способны оставаться обесточенными до суток. Корольчук связывает такой риск с возможными повреждениями инфраструктуры и необходимостью аварийных ремонтов после российских ударов.

Особенно сложной эксперт назвал ситуацию в Киеве. По его словам, повреждённые ТЭЦ и состояние подстанций ограничивают возможности передавать в столицу электроэнергию с запада страны.

Таким образом, продолжительность отключений будет зависеть не только от объёма доступной генерации, но и от состояния сетей в конкретном регионе.

Ещё в конце июня украинский эксперт Олег Попенко предупреждал, что отключения света на Украине могут достигать 10–12 часов. Тогда он говорил, что серьёзные проблемы в энергосистеме способны проявиться уже к концу лета.