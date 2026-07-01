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1 июля, 03:55

На Украине летом возможны отключения света до 12 часов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Украину этим летом ждут серьёзные проблемы с энергоснабжением. Как заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, перебои с электричеством могут достигать 10-12 часов. По его словам, энергосистема страны вступает в период больших сложностей.

«Мы вступаем в период летних больших проблем в энергетической системе. К концу лета будет сложно… Отключения будут такие – и по 10, и по 12 часов», – сказал Попенко в интервью изданию «Страна.ua».

До этого министр энергетики Украины Денис Шмыгаль уже призывал граждан готовиться к тяжёлой зиме. По его словам, перебои с теплом и светом наблюдаются уже три года подряд, и ситуация для Киева с каждым сезоном только ухудшается.

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Ранее Life.ru писал, что страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Украине на 2027 год – против выступила Италия, а США заблокировали формулировки о «неразрывной связи» безопасности Украины и Европы. Союзники договорились только о выделении 70 млрд евро на 2026 год.

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Юния Ларсон
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