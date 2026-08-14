«Копите на газ»: «Нафтогаз» дал совет украинцам перед отопительным сезоном

Украинцам рекомендовали заранее накапливать средства для оплаты газа в предстоящий отопительный сезон. С таким обращением к гражданам выступила компания «Нафтогаз Украины».

Организация напомнила, что зимой потребление топлива традиционно увеличивается, а вслед за ним растут и суммы в платёжных документах. Поэтому летний период назван оптимальным временем для заблаговременной подготовки семейного бюджета.

Компания предложила абонентам уже сейчас пополнять лицевой счёт на любую удобную сумму. Такой подход позволит постепенно сформировать финансовый резерв, который впоследствии пойдёт на покрытие будущих расходов за газ.

Ранее майор 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Маркиян Лопачак призвал жителей крупных городов Украины перебираться на зиму в сельскую местность. Он заявил, что официальные предупреждения о возможных перебоях со светом и отоплением стоит воспринимать всерьёз. По его словам, если власти рекомендуют искать место для зимовки в селе, лучше рассмотреть такой вариант заранее.