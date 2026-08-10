Майор ВСУ призвал украинцев уезжать на зиму из городов в сёла и деревни

Майор ВСУ Маркиян Лопачак призвал жителей крупных городов на Украине на зиму перебираться в сельскую местность из-за риска перебоев со светом и отоплением. Военнослужащий 45-й отдельной артиллерийской бригады заявил об этом в интервью YouTube-каналу «Большой Львов».

«Нужно слушать те инструкции, которые даются, и воспринимать их серьёзно», — сказал он.

По словам Лопачака, официальные предупреждения о возможных сложностях в спальных районах больших городов стоит воспринимать всерьёз. Если власти рекомендуют найти место для зимовки в селе, такой вариант, по его мнению, лучше рассмотреть заранее.

Украинский энергетический эксперт Станислав Игнатьев в конце июля называл предстоящий холодный сезон самым сложным с 2022 года и говорил, что энергосистема страны не справляется с нагрузкой.

Прошлой зимой во многих регионах уже вводили графики отключения электричества из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Перебои затрагивали и теплоснабжение.

Между тем, ранее Украина запросила ещё €400 млн на импорт газа перед отопительным сезоном. Денис Шмыгаль заявил, что дополнительное финансирование необходимо «Нафтогазу» для закупок топлива. А советник Зеленского Сергей Бескрестнов призвал заранее покупать аккумуляторы и инверторы, предупредив, что зимой такое оборудование может подорожать в два-три раза.