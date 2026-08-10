«Интересно узнать»: В Раде задали Зеленскому неудобный вопрос после блэкаута в Одессе

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* раскритиковал действия киевских властей в контексте подготовки к отопительному сезону, связав с этим недавние перебои в электроснабжении Одессы. Напомним, что, по данным энергохолдинга ДТЭК, накануне в четырёх районах города были зафиксированы частичные отключения электричества.

«И всё же интересно узнать, что мы делаем, чтобы у людей не была тяжёлая зима?» — написал парламентарий в Telegram-канале.

По словам депутата, в регионе уже фиксируются перебои с подачей электроэнергии, несмотря на то что до начала отопительного сезона остается значительный запас времени.

Ранее власти Украины сообщали о дефиците средств для подготовки энергетической системы к отопительному сезону. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, отрасли не хватает около 650 миллионов евро. При этом Фонд поддержки энергетики Украины уже привлёк свыше 2 миллиардов евро, однако этих средств, как отмечают власти, недостаточно для покрытия всех потребностей.

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