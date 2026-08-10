Зимой всё станет дороже: Советник Зеленского призвал украинцев запасаться генераторами
Советник Зеленского призвал украинцев заранее купить аккумуляторы к зиме
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Украинцам стоит заранее приобрести аккумуляторы, инверторы и другое оборудование для автономного энергоснабжения, чтобы не столкнуться с дефицитом и ростом цен зимой. Об этом заявил внештатный советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флэш.
«У кого есть необходимость, лучше купить сейчас, чтобы потом не искать. Потом цена вырастет в два-три раза», — сказал он. Фрагмент его выступления привело украинское издание «Страна.ua».
Украинские власти ранее неоднократно предупреждали население о сложностях с энергоснабжением предстоящей зимой и рекомендовали заранее подготовить необходимое оборудование.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров также заявлял, что страна подходит к зиме с проблемами в энергетической сфере. К середине года в украинских хранилищах находилось около 7 млрд кубометров газа при минимальной потребности для прохождения зимы в 13,2 млрд кубометров.
Запасы энергетического угля оценивались в 2,2 млн тонн. При этом мощность энергосистемы, по приведённым данным, составляла около 11–12 ГВт при ожидаемой зимой потребности в 18–19 ГВт.
Даже летом Украина сталкивается с дефицитом электроэнергии на уровне 1–2 ГВт на фоне повышенного потребления во время жары.
Ранее майор ВСУ Юрий Федоренко призвал украинцев заранее готовиться к возможным перебоям с электричеством зимой. Он посоветовал жильцам домов приобрести резервные аккумуляторы или генераторы, запастись топливом и водой, а также подготовить подвалы под возможные укрытия.
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