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10 августа, 09:12

Генераторы, подвалы и вода: Майор ВСУ призвал украинцев готовиться к зиме

Майор ВСУ призвал украинцев заранее покупать генераторы к тяжёлой зиме

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украинцам стоит уже сейчас готовиться к возможным проблемам с электричеством зимой, заявил майор ВСУ Юрий Федоренко в эфире «24 Канала». Он призвал не рассчитывать только на централизованные меры и заранее позаботиться о резервных источниках питания.

В частности, военный посоветовал жильцам многоквартирных домов вместе приобретать дополнительные аккумуляторы для подъездов или генераторы. Тем, у кого резервное оборудование уже есть, он рекомендовал создать запас топлива.

Кроме того, Федоренко предложил запастись водой и привести в порядок подвалы, чтобы при необходимости их можно было использовать как укрытия. По его словам, заниматься этим лучше заранее, а не искать необходимое оборудование уже с наступлением холодов.

Майор ВСУ признал, что подготовка к отопительному сезону идёт на государственном и местном уровнях. При этом, по его оценке, имеющихся денег, производственных возможностей и рабочих ресурсов недостаточно, чтобы полностью обеспечить автономность необходимой инфраструктуры.

Зима близко: Украина попросила ещё €400 млн на закупку газа
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Ранее Life.ru писал, что украинской энергетике перед сложной зимой не хватает около 650 млн евро. Такую оценку приводил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, говоря о подготовке отрасли к отопительному сезону.

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Николь Вербер
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