Зима близко: Украина попросила ещё €400 млн на закупку газа
Шмыгаль: Украине требуется ещё €400 млн на импорт газа
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Украине необходимо дополнительно около 400 миллионов евро для закупки газа перед отопительным сезоном. Об этом заявил первый вице-премьер-министр по вопросам энергетики Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале по итогам встречи с украинским дипломатическим корпусом.
«Газ к зиме. По различным сценариям дополнительная потребность «Нафтогаза» в финансировании импорта газа составляет EUR400 млн», – написал он.
Ранее власти Украины сообщали о дефиците средств для подготовки энергетической системы к отопительному сезону. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, отрасли не хватает около 650 миллионов евро. При этом Фонд поддержки энергетики Украины уже привлёк свыше 2 миллиардов евро, однако этих средств, как отмечают власти, недостаточно для покрытия всех потребностей.
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