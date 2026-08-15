«Будет тяжело»: В ВСУ призвали украинцев запасаться едой минимум на два месяца

Офицер ВСУ Андрей Онистрат предупредил граждан Украины о необходимости создать запасы еды и вещей минимум на два месяца. Он прогнозирует, что из-за возможных ударов по ТЭЦ страну ждет тяжелая зима с отключениями света и тепла. По словам Онистрата, полагаться на солнечные панели и генераторы в конце года будет сложно, поэтому к зиме нужно готовиться уже сейчас.

«То есть тяжёлый месяц будет ноябрь, ещё тяжелее декабрь, немного легче — январь», — сказал Максимчук на видео, опубликованном в Telegram-канале агентства УНИАН.

Офицер ВСУ призвал украинцев готовиться к самому пессимистичному сценарию грядущей зимы: полному отсутствию света и тепла. По его мнению, уже к октябрю стоит позаботиться о создании запасов еды и предметов первой необходимости, которых должно хватить как минимум на два месяца.

Ранее власти Украины сообщали о дефиците средств для подготовки энергетической системы к отопительному сезону. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, отрасли не хватает около 650 миллионов евро. При этом Фонд поддержки энергетики Украины уже привлёк свыше 2 миллиардов евро, однако этих средств, как отмечают власти, недостаточно для покрытия всех потребностей.