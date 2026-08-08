Киев на голодном пайке — в магазинах пустеют полки с овощами и фруктами

В киевских супермаркетах начались перебои с поставками отдельных продуктов. Жители украинской столицы публикуют в соцсетях кадры с опустевшими полками. Об этом пишет украинское издание «Бизнес 24».

Сильнее всего нехватка заметна в отделах с овощами и фруктами. На фотографиях видно, что часть освободившихся стеллажей магазины заставляют бутылками с водой. Подобную картину пользователи заметили в супермаркетах «Сильпо» и «Фора». Сообщения о проблемах с ассортиментом также появляются в связи с сетью Novus.

В киевских магазинах пропали овощи и фрукты. Фото © Telegram/ Киев INFO | Новости Украины

В киевских магазинах пропали овощи и фрукты. Фото © Telegram/ Киев INFO | Новости Украины

Судя по публикациям, речь пока идёт не о полном исчезновении продуктов, а о перебоях с отдельными категориями товаров. Проблемы с наполнением полок связывают с нарушением привычной системы поставок. Насколько быстро супермаркеты смогут восстановить ассортимент в полном объёме, пока неизвестно.

В середине июля в Киеве уже происходили крупные пожары на складских объектах. 16 июля Life.ru писал, что после ночных взрывов огонь возник на складах в Святошинском и Дарницком районах украинской столицы.