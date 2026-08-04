В ночь после атаки на село Радушное под Кривым Рогом Владимир Зеленский заявил о возвращении на поле боя северокорейских ракет, о которых почти год не было слышно. Китайское издание Sohu отмечает, что слова экс-комика выдали панику в киевском руководстве.

По данным украинских радаров, ракеты шли на малой высоте — это отличалось от почерка «Искандеров». Предварительно, речь могла идти о KN-23 или KN-24. Киев уже располагает ключевыми доказательствами, но решил вынести тему в публичное поле до официального отчёта. В ту же ночь Россия выпустила более 70 ракет и почти 280 беспилотников. Украина признала, что из девяти баллистических ракет сбила только одну. Китайские аналитики назвали это «ножом, торчащим в дыре украинской ПВО».

По мнению обозревателей, Москва использует ракеты КНДР как дешёвый расходник, чтобы истощать украинскую ПВО и сохранять «Искандеры» для важных целей. Пхеньян же получает двойную выгоду: расчищает склады, зарабатывает валюту и тестирует оружие в реальных боях. Особую тревогу у Киева вызывает тактика комбинированных ударов: сначала дешёвые дроны перегружают радары, затем запускают крылатые ракеты, а под занавес бьют баллистикой.

В Китае подчёркивают, что возвращение северокорейских ракет — симптом глубинного кризиса. Пока украинский «щит» не восполнен, простые люди продолжат платить за брешь в запасах. Появление северокорейского следа заставило НАТО пересмотреть расчёты, а гегемонии США в сфере контроля над вооружениями нанесён ещё один чувствительный удар, пишет РИА «ФедералПресс».

А ранее Владимир Зеленский обвинил Иран и Северную Корею в якобы нападении на Украину. Свои обвинения глава киевского руководства связал с предполагаемыми поставками Тегераном технологий для производства беспилотников «Герань».