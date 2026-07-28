Косачев заявил о попытке Киева придать конфликту глобальный характер

Украина пытается придать конфликту с Россией глобальный характер с помощью атак на объекты других государств. Об этом вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил газете «Известия».

«Речь о попытках максимально интернационализировать конфликт с Россией и выставить его перед союзниками Украины в качестве глобального, в качестве конфликта, который угрожает их собственным интересам», — сказал сенатор, комментируя удары по иранскому судну и объектам Каспийского трубопроводного консорциума.

Косачев выразил надежду, что Иран и Казахстан смогут отреагировать на произошедшее, но не позволят Киеву втянуть себя в конфликт. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что украинские власти атакуют объекты, связанные с другими странами.

По данным МИД Ирана, 25 июля при атаке на торговое судно погиб моряк, ещё один человек был ранен. В МИД России также связывали Киев с ударами по танкерам у терминала КТК, после которых прокачку нефти временно приостановили.

Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский заявил, что Иран и Северная Корея якобы уже напали на Украину. Свои обвинения экс-комик связал с предполагаемыми поставками Тегераном технологий для производства беспилотников «Герань». Так он прокомментировал заявление МИД Ирана о праве на ответ после атаки Киева на торговое судно в Каспийском море.