«Город в городе»: Военный эксперт оценил последствия остановки ArcelorMittal на Украине

Остановка металлургического комбината «ArcelorMittal Кривой Рог» может ударить по доходам бюджета Украины и снабжению её оборонной промышленности металлом, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

По его оценке, предприятие играет заметную роль в экспорте страны и поступлении иностранной валюты. Продукция комбината также необходима ВПК, поэтому восстановление его мощностей после повреждений будет иметь для Киева большое значение.

«Это огромное предприятие ― город в городе. Поэтому там надо бить регулярно и постоянно. Надо что-то мощное. Может быть, ракеты без ядерной боеголовки», — заявил собеседник NEWS.ru.

Он также допустил новые массированные удары по промышленным объектам Украины, в том числе расположенным под землёй. Целью таких атак является вывод из строя инфраструктуры, которая помогает Киеву продолжать боевые действия.

Напомним, во время удара по Кривому Рогу спутники NASA зафиксировали сильные пожары. Возгорания наблюдались в районе металлургического комбината ArcelorMittal, завода «Кривой Рог Цемент» и складских помещений.