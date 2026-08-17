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17 августа, 07:57

«Город в городе»: Военный эксперт оценил последствия остановки ArcelorMittal на Украине

Военэксперт Дандыкин: Доходы Украины уменьшатся после остановки ArcelorMittal

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Остановка металлургического комбината «ArcelorMittal Кривой Рог» может ударить по доходам бюджета Украины и снабжению её оборонной промышленности металлом, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

По его оценке, предприятие играет заметную роль в экспорте страны и поступлении иностранной валюты. Продукция комбината также необходима ВПК, поэтому восстановление его мощностей после повреждений будет иметь для Киева большое значение.

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«Это огромное предприятие ― город в городе. Поэтому там надо бить регулярно и постоянно. Надо что-то мощное. Может быть, ракеты без ядерной боеголовки», — заявил собеседник NEWS.ru.

Он также допустил новые массированные удары по промышленным объектам Украины, в том числе расположенным под землёй. Целью таких атак является вывод из строя инфраструктуры, которая помогает Киеву продолжать боевые действия.

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Напомним, во время удара по Кривому Рогу спутники NASA зафиксировали сильные пожары. Возгорания наблюдались в районе металлургического комбината ArcelorMittal, завода «Кривой Рог Цемент» и складских помещений.

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Борис Эльфанд
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