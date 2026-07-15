Российские войска нанесли сокрушительный удар по позициям 414-й бригады ВСУ в районе села Карабелов. В результате применения авиабомбы ФАБ-3000 был полностью уничтожен полевой штаб группировки «Птах Мадьяра», пишет Mash.

ФАБ-3000 ВС РФ поразил объект ВСУ в Херсоне. Видео © Telegram / Mash

С этого объекта велась координация атак на трассу «Новороссия», связывающую Ростовскую область с Крымом. Основной целью подразделения были гражданские топливозаправщики, перевозящие ресурсы на полуостров.

По предварительной информации, во время прилёта на базе находилось около 60 украинских военных. Шансов выжить после детонации мощного боеприпаса у личного состава не оставалось.

Накануне командир данного соединения Роберт Бровди, известный под позывным «Мадьяр», публично заявлял о планах «отрезать Крым от суши». Теперь реализация этих намерений оказалась под серьезной угрозой из-за потери ключевого узла управления.

Ситуация стала продолжением кампании по демилитаризации логистических путей противника. Ранее наши силы уже провели серию масштабных налётов на украинскую топливную инфраструктуру, выведя из строя более 150 АЗС и около сотни бензовозов.

ФАБ-3000 — мощная неядерная авиабомба, которая есть у российской армии. Её применяют для разрушения особо прочных построек и подземных командных пунктов.

Незадолго до этого российские войска нанесли удар ФАБ-3000 по месту размещения 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Орехова в Запорожской области. На видео были видны мощная взрывная волна и высокий столб тёмно-серого дыма над точкой попадания.