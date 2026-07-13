ВС РФ ударили по цехам сборки дальнобойных дронов и объектам ВСУ в 142 районах

Российские военные за сутки нанесли удары по объектам, связанным с производством и хранением беспилотников ВСУ, а также по пунктам временной дислокации украинских подразделений. В операции участвовал «русский квартет»: оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия, сообщили в Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и цехам сборки БПЛА дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов», — доложили в МО РФ.

Также под удары попали логова украинских войск и иностранных наёмников. Всего объекты ВСУ поражены в 142 районах.

Ранее российские военные нанесли точный удар по порту Черноморска, уничтожив два парома типа «ро-ро», контейнеровоз, килекторное судно проекта 416 «Шостка» и плавучий док. По данным Минобороны РФ, эти объекты использовались для доставки грузов ВСУ, а также хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.