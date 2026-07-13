ВС РФ поразили судно «Шостка» и док с подводными аппаратами в порту Черноморска

Российские военные уничтожили точным ударом по украинскому порту Черноморска два морских парома, контейнеровоз, судно проекта «Шостка» и подводный док для хранения необитаемых подводных аппаратов ВСУ. Такие данные приводит пресс-служба Минобороны РФ.

«Поражены 2 морских парома типа «ро-ро» и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также килекторное судно проекта 416 «Шостка» и плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов», — перечислили в ведомстве.

Операция направлена на снижение возможностей украинских сил по логистике и применению беспилотных и подводных средств в Черноморской зоне.

Также в ночь на 12 июля Вооружённые силы России уже наносили групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными БПЛА. Целями стали объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов и горючего.