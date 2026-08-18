Ждали автобус на работу: 1 человек убит и 15 ранены при ударе по остановке в Энергодаре

Один человек погиб, ещё 15 получили ранения в результате атаки беспилотника в районе остановки общественного транспорта в Энергодаре. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По словам главы региона, в момент удара люди находились на остановке и ждали автобус, чтобы отправиться на работу. Балицкий назвал произошедшее террористическим актом и возложил ответственность за атаку на украинскую сторону.

«Удар по ним — это террористический акт, оправдание которому могут найти только умалишённые киевские нацисты», — заявил губернатор.

На месте работают оперативные службы. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, Балицкий также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее в Энергодаре украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в промзоне города. По словам мэра Максима Пухова, ранения получили трое мирных жителей, одного из них доставили в медсанчасть в тяжёлом состоянии.