Ждали автобус на работу: 1 человек убит и 15 ранены при ударе по остановке в Энергодаре
Балицкий: От удара БПЛА по остановке в Энергодаре погиб 1 человек, ещё 15 ранены
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Один человек погиб, ещё 15 получили ранения в результате атаки беспилотника в районе остановки общественного транспорта в Энергодаре. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По словам главы региона, в момент удара люди находились на остановке и ждали автобус, чтобы отправиться на работу. Балицкий назвал произошедшее террористическим актом и возложил ответственность за атаку на украинскую сторону.
«Удар по ним — это террористический акт, оправдание которому могут найти только умалишённые киевские нацисты», — заявил губернатор.
На месте работают оперативные службы. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, Балицкий также выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее в Энергодаре украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в промзоне города. По словам мэра Максима Пухова, ранения получили трое мирных жителей, одного из них доставили в медсанчасть в тяжёлом состоянии.
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