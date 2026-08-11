Три человека ранены при атаке дронов ВСУ на автомобиль в Энергодаре

Украинский беспилотник атаковал автомобиль мирного жителя в Энергодаре Запорожской области, трое гражданских получили ранения, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в Max.





«В промзоне Энергодара БПЛА ВСУ атаковали гражданский автомобиль. Трое пострадавших доставлены в МСЧ-145 (медсанчасть — прим. Life.ru), где им оказывается вся необходимая помощь. Один из энергодарцев в тяжёлом состоянии», — написал чиновник.

Ранее сообщалось, что главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев, погибший в результате атаки беспилотника, посмертно награждён орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.