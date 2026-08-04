Путин посмертно наградил главного инженера ЗАЭС Яковлева орденом Мужества

Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев, погибший в результате атаки беспилотника, посмертно награждён орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В документе отмечается, что награда присуждена за проявленные мужество, отвагу и храбрость при исполнении профессионального и гражданского долга.

«За мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить орденом Мужества Яковлева Александра Александровича», — говорится в указе.

Александр Яковлев погиб после атаки украинского беспилотника. Он занимал должность главного инженера Запорожской атомной электростанции и отвечал за обеспечение ее технической работы.