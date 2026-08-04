Путин посмертно наградил главного инженера ЗАЭС Яковлева орденом Мужества
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Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев, погибший в результате атаки беспилотника, посмертно награждён орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
В документе отмечается, что награда присуждена за проявленные мужество, отвагу и храбрость при исполнении профессионального и гражданского долга.
«За мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить орденом Мужества Яковлева Александра Александровича», — говорится в указе.
Александр Яковлев погиб после атаки украинского беспилотника. Он занимал должность главного инженера Запорожской атомной электростанции и отвечал за обеспечение ее технической работы.
Напомним, 15 июля ВСУ атаковали служебный автомобиль с персоналом ЗАЭС, который двигался по границе промплощадки и города Энергодар. Погиб главный инженер станции Александр Яковлев. Он отвечал за её безопасную эксплуатацию. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
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