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4 августа, 15:18

Путин посмертно наградил главного инженера ЗАЭС Яковлева орденом Мужества

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев, погибший в результате атаки беспилотника, посмертно награждён орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В документе отмечается, что награда присуждена за проявленные мужество, отвагу и храбрость при исполнении профессионального и гражданского долга.

«За мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить орденом Мужества Яковлева Александра Александровича», — говорится в указе.

Александр Яковлев погиб после атаки украинского беспилотника. Он занимал должность главного инженера Запорожской атомной электростанции и отвечал за обеспечение ее технической работы.

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Напомним, 15 июля ВСУ атаковали служебный автомобиль с персоналом ЗАЭС, который двигался по границе промплощадки и города Энергодар. Погиб главный инженер станции Александр Яковлев. Он отвечал за её безопасную эксплуатацию. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

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Полина Никифорова
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