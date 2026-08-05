Лихачёв заявил о массовом минировании дорог к Энергодару со стороны Киева
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Киев начал массово минировать дороги, ведущие в Энергодар, ещё четыре месяца назад. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв, добавив, что это новый способ давления на город.
«К новому способу давления на город – массовому минированию дорог общего пользования – киевский режим приступил четыре месяца назад», — сказал журналистам Лихачёв.
Он подчеркнул, что российские военные героически обезвреживают взрывные устройства.
Ранее сообщалось, что в ночь на 5 августа Армия России нанесла по Киеву массированный удар. В частности, ВС РФ поразили транспортные и распределительные центры. Под прицелом оказались объекты «Новой почты», «Эпицентра» и «МЛП-Чайка».
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