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5 августа, 12:20

Лихачёв заявил о массовом минировании дорог к Энергодару со стороны Киева

Обложка © Wikipedia / Федя Кузнецов

Обложка © Wikipedia / Федя Кузнецов

Киев начал массово минировать дороги, ведущие в Энергодар, ещё четыре месяца назад. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв, добавив, что это новый способ давления на город.

«К новому способу давления на город – массовому минированию дорог общего пользования – киевский режим приступил четыре месяца назад», — сказал журналистам Лихачёв.

Он подчеркнул, что российские военные героически обезвреживают взрывные устройства.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 5 августа Армия России нанесла по Киеву массированный удар. В частности, ВС РФ поразили транспортные и распределительные центры. Под прицелом оказались объекты «Новой почты», «Эпицентра» и «МЛП-Чайка».

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Наталья Афонина
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